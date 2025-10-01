اگر گووندا کو کسی لڑکی کیساتھ پکڑا تو میرا ہاتھ 5کلو کا ہے :سنیتا آہوجا
ممبئی(شوبز ڈیسک)بالی ووڈ اداکار گووندا کی اہلیہ سنیتا آہوجا نے شوہر کے رنگے ہاتھوں کسی لڑکی کے ساتھ پکڑے جانے پر نتائج سے بھی خبردار کردیا۔۔۔
ایک وی لاگ میں سنیتا آہوجا کا مراٹھی اداکارہ کے ساتھ گووندا کے تعلقات کی افواہوں پر بات کرتے ہوئے کہنا تھا کہ ‘آج کل کی لڑکیوں کو گھر چلانے کیلئے ‘ شوگر ڈیڈی’ کی تلاش ہوتی ہے لیکن اگر کچھ ہے تو یہ تب تک ہے جب تک میں نہ پکڑوں، اگر کسی دن میں نے پکڑ لیا تو میرا سنی دیول کی طرح 5 کلو کا ہاتھ ہے ۔