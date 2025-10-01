صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

اگر گووندا کو کسی لڑکی کیساتھ پکڑا تو میرا ہاتھ 5کلو کا ہے :سنیتا آہوجا

  • انٹرٹینمنٹ / شوبز کی دنیا
ممبئی(شوبز ڈیسک)بالی ووڈ اداکار گووندا کی اہلیہ سنیتا آہوجا نے شوہر کے رنگے ہاتھوں کسی لڑکی کے ساتھ پکڑے جانے پر نتائج سے بھی خبردار کردیا۔۔۔

 ایک وی لاگ میں سنیتا آہوجا کا مراٹھی اداکارہ کے ساتھ گووندا کے تعلقات کی افواہوں پر بات کرتے ہوئے کہنا تھا کہ ‘آج کل کی لڑکیوں کو گھر چلانے کیلئے ‘ شوگر ڈیڈی’ کی تلاش ہوتی ہے لیکن اگر کچھ ہے تو یہ تب تک ہے جب تک میں نہ پکڑوں، اگر کسی دن میں نے پکڑ لیا تو میرا سنی دیول کی طرح 5 کلو کا ہاتھ ہے ۔ 

 

دنیا میرے آگے

