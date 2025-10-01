صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

یشما گل نے فنکاروں کے مذہبی اقدامات پر تنقید کی وجہ بتا دی

  • انٹرٹینمنٹ / شوبز کی دنیا
یشما گل نے فنکاروں کے مذہبی اقدامات پر تنقید کی وجہ بتا دی

لاہور(شوبز ڈیسک)اداکارہ یشما گل نے شوبز شخصیات کے مذہبی اقدامات پر ہونے والی تنقید کی وجہ بتا دی۔یشما نے کہا کہ شوبز شخصیات کی سکرین پر جس طرح گلیمر سے بھرپور زندگی نظر آتی ہے تو لوگ اسی لئے ایسی رائے قائم کر لیتے ہیں۔۔۔

 ایک بار میں سیٹ پر تھی میرا لباس مغربی طرز کا تھا لیکن نماز قضا نہ ہوجائے اس لیے نماز پڑھ لی،ساتھی اداکارہ نے کہا کہ ان کپڑوں میں نماز پڑھی جا سکتی ہے ،یشما نے مزید کہا کہ اگر انسان امتحان میں بیٹھے گا ہی نہیں تو پھر تو فیل ہی ہوگا لیکن اگر امتحان دے گا تو کچھ نمبر تو ملیں گے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

ایاز امیر
عالمِ اسلام اور نئی حقیقتوں کا ادراک
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں انصاف کا ڈرامہ
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
ہم ترجمہ کیوں کریں؟
شاہد صدیقی
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
کیا غزہ میں جنگ بندی ہونے والی ہے؟
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
محمد حسن رضا
ٹرمپ امن منصوبے کے خدوخال
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
نفسیاتی مسائل‘ اسباب اور اُن کا حل
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
Dunya Bethak