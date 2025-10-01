یشما گل نے فنکاروں کے مذہبی اقدامات پر تنقید کی وجہ بتا دی
لاہور(شوبز ڈیسک)اداکارہ یشما گل نے شوبز شخصیات کے مذہبی اقدامات پر ہونے والی تنقید کی وجہ بتا دی۔یشما نے کہا کہ شوبز شخصیات کی سکرین پر جس طرح گلیمر سے بھرپور زندگی نظر آتی ہے تو لوگ اسی لئے ایسی رائے قائم کر لیتے ہیں۔۔۔
ایک بار میں سیٹ پر تھی میرا لباس مغربی طرز کا تھا لیکن نماز قضا نہ ہوجائے اس لیے نماز پڑھ لی،ساتھی اداکارہ نے کہا کہ ان کپڑوں میں نماز پڑھی جا سکتی ہے ،یشما نے مزید کہا کہ اگر انسان امتحان میں بیٹھے گا ہی نہیں تو پھر تو فیل ہی ہوگا لیکن اگر امتحان دے گا تو کچھ نمبر تو ملیں گے ۔