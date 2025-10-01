نکول کڈمین اور کیتھ اربن میں 20سال بعد علیحدگی
لاس اینجلس(شوبز ڈیسک)آسکر ایوارڈ یافتہ اداکارہ نکول کڈمین اور گریمی ایوارڈ یافتہ کنٹری سنگر کیتھ اربن نے تقریباً 20 برس بعد علیحدگی اختیار کرلی۔۔۔
میڈیا رپورٹس کے مطابق نکول اور کیتھ 2006ء میں رشتۂ ازدواج میں منسلک ہوئے تھے اور ان کی دو بیٹیاں ہیں۔ذرائع کا کہنا ہے کہ یہ جوڑی کئی ماہ سے علیحدہ رہ رہ رہی تھی جبکہ کڈمین اس علیحدگی کو نہیں چاہتی تھیں۔کڈمین اور اربن تقریباً دو دہائیوں میں ایک دوسرے کے ساتھ خوشی اور مشکلات دونوں میں کھڑے رہے ، یاد رہے کہ اربن نے شادی کے چند ماہ بعد ہی نشے اور شراب نوشی کی لت کے باعث ری ہیب میں داخلہ لیا تھا۔