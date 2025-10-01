سمانتھا کا انڈسٹری میں کاسٹنگ کاؤچ کا سامنا کرنے کا انکشاف
ممبئی(شوبز ڈیسک)جنوبی بھارتی فلم انڈسٹری کی اداکارہ سمانتھا روتھ پربھو نے ایک انٹرویو میں بالی ووڈ اور ساؤتھ انڈسٹری کے بارے میں اہم انکشافات کیے ہیں۔۔۔
سمانتھا نے کہا کہ فلمی دنیا بظاہر پرکشش نظر آتی ہے مگر حقیقت میں ‘‘دھندہ ہے پر گندا ہے ’’، کیونکہ یہاں خواتین کو اکثر کاسٹنگ کاؤچ کا سامنا کرنا پڑتا ہے ۔ انہوں نے بتایا کہ انہیں بالی ووڈ کے ساتھ ساتھ جنوبی بھارتی انڈسٹری میں بھی اس مسئلے سے دوچار ہونا پڑا اور دونوں جگہ کوئی نمایاں فرق نہیں پایا۔