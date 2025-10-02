شوٹنگ کے دوران کاظم پاشا نے سب کے سامنے ڈانٹ دیا تھا:سعدیہ امام
لاہور(شوبز ڈیسک)سینئر اداکارہ سعدیہ امام نے کیریئر کے ابتدائی دنوں بارے بتایا کہ ڈراما سیریل ‘الجھن’ کی شوٹنگ کے دوران کاظم پاشا نے انہیں سب کے سامنے ڈانٹ دیا تھا۔۔۔
یہ سب کچھ پی ٹی وی کے سٹوڈیو میں لوگوں کے ایک بڑے مجمعے کے سامنے ہوا اور کاظم پاشا کی ڈانٹ سن کر ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے ، بعد میں کاظم پاشا نے بلا کر ڈانٹ سے پہلے اور بعد کے سین دکھائے اور کہا کہ ڈانٹا اس لیے گیا کیونکہ وہ اچھا سین چاہتے تھے اور اس کے بعد انہوں نے سب کے سامنے ان سے معافی بھی مانگی۔