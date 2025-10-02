ہوسکتا ہے ہالی ووڈ سٹار سلویسٹر سٹالون مجھے جانتے ہوں:جان ریمبو
لاہور (آئی این پی)اداکار افضل خان المعروف جان ریمبونے کہا ہے ہوسکتا ہے ہالی ووڈ سپر سٹار سلویسٹراسٹالون انہیں جانتے ہوں۔ ماضی میں سلویسٹر کے کردار ریمبو کو نبھا کر افضل خان نے لازوال شہرت حاصل کی تھی۔۔۔
ایک انٹرویو میں جب افضل سے پوچھا گیا کہ کیا سلویسٹرا سٹالون انھیں جانتے ہیں؟ تو اس پر ریمبو نے ہنستے ہوئے کہا کہ وہ تو سپر سٹار ہیں، مجھے جانتے ہوں یہ ممکن نہیں، لیکن جب آپ گوگل پر ریمبو لکھتے ہیں تو ان کی تصویروں کے ساتھ میری بھی آ جاتی ہیں، ہو سکتا ہے سٹالون نے مجھے وہاں دیکھا ہو۔