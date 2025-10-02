صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

میری امی کو شو پسند آیا، عائشہ عمر کا لازوال عشق پر رد عمل

لاہور (آئی این پی ) ریئلٹی شو لازوال عشق کی پہلی قسط پر ہونے والی تنقید کے جواب میں اداکارہ عائشہ عمر نے واضح کیا ہے کہ ان کے لیے سب سے اہم ان کی والدہ کی رائے ہے اور ان کی والدہ کو یہ شو بیحد پسند آیا۔۔۔

 شو کی پہلی قسط پر بھی سوشل میڈیا صارفین نے شدید تنقید کی، خاص طور پر خواتین کے لباس پر اعتراضات سامنے آئے ۔تاہم عائشہ عمر نے انسٹاگرام پر ردعمل دیا۔انہوں نے مزید بتایا کہ ان کی والدہ کو شو کا تصور دلچسپ اور منفرد لگا، خاص طور پر یہ دیکھنا کہ آج کے نوجوان کیسے سوچتے ہیں اور اپنی پسند ناپسند کا اظہار کیسے کرتے ہیں۔ان کے مطابق والدہ نے شو کو صحت مند مکالمہ قرار دیا اور وہ آئندہ اقساط دیکھنے کے لیے پرجوش ہیں۔ 

 

