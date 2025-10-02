سید جبران نے حارث رؤف سے معافی مانگ لی
کراچی (این این آئی)پاکستانی اداکار سید جبران نے ایشیا کپ کے فائنل میں بھارت کے ہاتھوں پاکستان کی شکست کے بعد فاسٹ باؤ لر حارث رؤف پر کڑی تنقید کی تھی جس پر اب انہوں نے معافی مانگ لی ہے۔۔۔
انسٹاگرام پر سٹوری شیئر کرتے ہوئے سید جبران نے قومی ٹیم کے کھلاڑی سے عوامی طور پر معافی مانگی ۔اداکار نے افسوس کا اظہار کرتے ہوئے لکھا کہ دوستو سچ کہوں تو مجھے اگلے روز بہت برا لگا، جب مجھے احساس ہوا کہ میں نے صرف ایک خاص کھلاڑی کیلئے سخت بیان دیا جبکہ حقیقت میں جو کچھ ہوا اس کی ذمہ داری صرف ایک فرد پر نہیں بلکہ پوری ٹیم پر ہے ۔سید جبران نے معافی مانگتے ہوئے مزید لکھا کہ معذرت لیکن مجھے لگتا ہے کہ میں ان سے بہتر ہوں۔