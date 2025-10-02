صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ہانیہ عامر کی مشہور بنگلادیشی یوٹیو بر کے گھر دعوت، ویڈیو وائرل



کراچی (این این آئی)اداکارہ ہانیہ عامر کی مشہور بنگلادیشی یوٹیوبر افتخار رفسان اور فیملی سے ملاقات کی تصاویر وائرل ہوگئیں۔ ہانیہ عامر ان دنوں بنگلادیش میں موجود ہیں جہاں وہ کئی پروموشنل ایونٹس میں شرکت کرتی نظر آرہی ہیں۔۔۔

اس دوران ہانیہ عامر ایک مشہور بنگلادیشی یوٹیوبر افتخار رفسان کی دعوت پر ان کے گھر بھی گئیں۔اداکارہ نے یوٹیوبر اور ان کی فیملی سے ملاقات کی اور روایتی کھانوں سے لطف اندوز بھی ہوئیں۔ اس ملاقات کی ویڈیو یوٹیوب پر کچھ ہی لمحوں میں وائرل ہوگئی۔

 

