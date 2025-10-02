بار بار محبت سے خود پر بھروسہ کھو بیٹھی تھی:فائزہ حسن
لاہور (آئی این پی)اداکارہ فائزہ حسن نے انکشاف کیا کہ انہیں زندگی میں بار بار محبت ہوتی رہی۔ ایک ٹی وی پروگرام میں فائزہ نے کہا کہ انہیں بار بار محبت ہوتی رہتی تھی اور۔۔۔
ایک وقت ایسا بھی آیا کہ انہیں خود پر ہی بھروسہ نہیں رہا کہ ہر کچھ دن بعد کوئی انہیں اچھا لگنے لگتا ہے ۔ اداکارہ نے انکشاف کیا کہ جب وہ انڈسٹری میں نئی آئی تھیں تو والدہ نے انہیں سمجھایا تھا کہ اگر کبھی کوئی اپنے جذبات کا اظہار کرے تو بدتمیزی نہیں کرنا بلکہ آرام سے انکار کر دینا۔