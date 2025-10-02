صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

بار بار محبت سے خود پر بھروسہ کھو بیٹھی تھی:فائزہ حسن

  • انٹرٹینمنٹ / شوبز کی دنیا
بار بار محبت سے خود پر بھروسہ کھو بیٹھی تھی:فائزہ حسن

لاہور (آئی این پی)اداکارہ فائزہ حسن نے انکشاف کیا کہ انہیں زندگی میں بار بار محبت ہوتی رہی۔ ایک ٹی وی پروگرام میں فائزہ نے کہا کہ انہیں بار بار محبت ہوتی رہتی تھی اور۔۔۔

ایک وقت ایسا بھی آیا کہ انہیں خود پر ہی بھروسہ نہیں رہا کہ ہر کچھ دن بعد کوئی انہیں اچھا لگنے لگتا ہے ۔ اداکارہ نے انکشاف کیا کہ جب وہ انڈسٹری میں نئی آئی تھیں تو والدہ نے انہیں سمجھایا تھا کہ اگر کبھی کوئی اپنے جذبات کا اظہار کرے تو بدتمیزی نہیں کرنا بلکہ آرام سے انکار کر دینا۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

پاکستان

آزاد کشمیر : پرتشدد مظاہرے، 6 شہری، 3 پولیس اہلکار شہید، 172 زخمی

بلوچستان: سکیورٹی فورسز کے آپریشن، 13 بھارتی حمایت یافتہ دہشتگرد ہلاک : 4 خواتین کے لباس میں فرار ہوتے گرفتار

سیاست کٹھن اور مشکل عمل لیکن عوامی خدمت کا نام : مریم نواز : مری میں کارڈیالوجی سنٹر کا افتتاح

ریونیو شارٹ فال کے باوجود اضافی ٹیکس نہیں لگائینگے : وزیر خزانہ

پاکستان نے 500 ملین ڈالر یورو بانڈ کی بروقت ادائیگی کر دی

پاک چین دوستی مزید مضبوط تعلقات پر فخر : صدر، وزیراعظم

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
تضادات‘ تضادات اور تضادات
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
امن کا داعی اور امن کا نوبیل انعام
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
بدتہذیبی کا مقابلہ
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
کرکٹ کا اُلجھا ہوا ریشم
عمران یعقوب خان
سعود عثمانی
خنجر یا تلوار؟
سعود عثمانی
مفتی منیب الرحمٰن
غزہ جنگ کے خاتمے کیلئے ٹرمپ کا مجوزہ منصوبہ …(1)
مفتی منیب الرحمٰن
Dunya Bethak