شاہ رخ گزشتہ 25برسوں میں بھارت کے سب سے نمایاں اداکار

ممبئی (آئی این پی)شاہ رخ گزشتہ 25 برسوں میں بھارت کے سب سے نمایاں اداکار بن گئے ۔ انٹرنیٹ مووی ڈیٹا بیس کی ایک نئی رپورٹ کے مطابق بالی ووڈ سپر سٹار شاہ رخ خان بھارت کے۔۔۔

 سب سے زیادہ نمایاں اداکار کے طور پر سامنے آئے ہیں اور 130 سب سے مقبول بھارتی فلموں میں سے 20 میں شامل ہیں۔یہ رپورٹ جنوری 2000 سے اگست 2025 کے درمیان ہر سال ریلیز ہونے والی سب سے زیادہ مقبول پانچ بھارتی فلموں پر مبنی ہے ، جنہیں دنیا بھر میں 9.1 ملین سے زائد صارفین کی ریٹنگ ملی۔

 

