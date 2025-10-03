رشتہ سے روکنے کیلئے شوہر کو ماڈلنگ کی تصاویر بھیجیں:جیا
لاہور(شوبز ڈیسک)ماضی کی مقبول اداکارہ جیا علی نے اپنی شادی سے متعلق دلچسپ انکشاف کرتے ہوئے بتایا کہ انہوں نے رشتہ لانے سے روکنے کے لیے اپنے شوہر کو ماڈلنگ کی تصویریں بھیج دی تھیں۔۔۔
جیا علی نے ایک شو میں بتایا کہ وہ اپنے شوہر عمران ادریس کو چھ سال سے جانتی تھیں، وہ ہانگ کانگ میں کرکٹ کوچ رہ چکے ہیں اور وہاں پاکستانیوں کو پروموٹ کرنے کے لیے مختلف پروگراموں کا انعقاد بھی کرتے تھے ، انہوں نے بتایا کہ رشتہ لانے سے قبل عمران نے اچانک انہیں بہن کہنا چھوڑ دیا تھا، جس سے انہیں اندازہ ہوگیا تھا کہ کچھ نہ کچھ ہونے والا ہے ۔جیا علی کا یہ بھی کہنا تھا کہ انہوں نے ہمیشہ ایسے شریکِ حیات کی خواہش کی تھی جو محنتی ہو اور مڈل کلاس فیملی سے تعلق رکھتا ہو اور خوش قسمتی سے انہیں ایسا ہی شوہر ملا۔