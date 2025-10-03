صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

بیٹی مر رہی تھی اور لوگ ویڈیو بنا رہے تھے :محسن گیلانی

  • انٹرٹینمنٹ / شوبز کی دنیا
بیٹی مر رہی تھی اور لوگ ویڈیو بنا رہے تھے :محسن گیلانی

لاہور(شوبز ڈیسک ) سینئر اداکار، ہدایتکار اور مصنف محسن گیلانی اپنی بیٹی کی موت کا دلخراش قصہ سناتے سناتے غم زدہ ہوگئے ۔ایک پروگرام میں انہوں نے اپنی بیٹی کی موت کا افسوس ناک قصہ سنا اور کہا کہ۔۔۔

میری بیٹی مر رہی تھی اور لوگ ویڈیو بنا رہے تھے ۔انہوں نے کہا کہ میری بیٹی نے میرے سامنے ، میرے ہاتھوں میں دم توڑ دیا۔ان کا کہنا ہے کہ مرنے سے قبل اس کے آخری الفاظ یاد آتے ہیں کہ بابا میں مر رہی ہوں،بیٹی کی موت کے بعد 15 سے 20 دن میں ملتان میں رہا، پھر واپس آیا تو شوٹ پر بیٹی کی شادی کے سین تھے ۔ سیٹ پر ڈھولک بج رہی ہے ، ڈرامے کے کردار میں بیٹی دلہن بنی بیٹھی ہے ، اسے رخصت کرنا ہے یہ سارے سین میں نے کیسے کیے ، میں جانتا ہوں، میری زبان میں لڑکھڑاہٹ تھی۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کھیلوں کی دنیا

ویمنز ورلڈکپ:پاکستان ٹیم کو پہلے ہی میچ میں شکست

ایشیاکپ،ڈی ویلیئرز کوبھارتی کرکٹرز کے رویے پر افسوس

آئی ایل ٹی 20پلیئرز آکشن میں نسیم شاہ و حسن نواز بھی منتخب

حارث رؤف نے جو کیا اس کا مزہ تو آیا:عماد بٹ

کرکٹرز کے این او سی ،کرکٹ آسٹریلیا کا پی سی بی سے رابطہ

تمیم اقبال بنگلادیش کرکٹ بورڈ کے الیکشن سے دستبردار

آج کے کالمز

رسول بخش رئیس
امید کی کرن
رسول بخش رئیس
ڈاکٹر رشید احمد خاں
ٹرمپ امن منصوبہ: ایک جائزہ
ڈاکٹر رشید احمد خاں
بابر اعوان
غزہ‘ کہیں تو مل مجھے اے گمشدہ خدا میرے!
بابر اعوان
آصف عفان
لڈو‘ برفی اور گلاب جامن
آصف عفان
جویریہ صدیق
کرکٹ بھی قصۂ پارینہ؟
جویریہ صدیق
امیر حمزہ
اہلِ غزہ … اہلِ فلوٹیلا
امیر حمزہ
Dunya Bethak