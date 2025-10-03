بیٹی مر رہی تھی اور لوگ ویڈیو بنا رہے تھے :محسن گیلانی
لاہور(شوبز ڈیسک ) سینئر اداکار، ہدایتکار اور مصنف محسن گیلانی اپنی بیٹی کی موت کا دلخراش قصہ سناتے سناتے غم زدہ ہوگئے ۔ایک پروگرام میں انہوں نے اپنی بیٹی کی موت کا افسوس ناک قصہ سنا اور کہا کہ۔۔۔
میری بیٹی مر رہی تھی اور لوگ ویڈیو بنا رہے تھے ۔انہوں نے کہا کہ میری بیٹی نے میرے سامنے ، میرے ہاتھوں میں دم توڑ دیا۔ان کا کہنا ہے کہ مرنے سے قبل اس کے آخری الفاظ یاد آتے ہیں کہ بابا میں مر رہی ہوں،بیٹی کی موت کے بعد 15 سے 20 دن میں ملتان میں رہا، پھر واپس آیا تو شوٹ پر بیٹی کی شادی کے سین تھے ۔ سیٹ پر ڈھولک بج رہی ہے ، ڈرامے کے کردار میں بیٹی دلہن بنی بیٹھی ہے ، اسے رخصت کرنا ہے یہ سارے سین میں نے کیسے کیے ، میں جانتا ہوں، میری زبان میں لڑکھڑاہٹ تھی۔