میری داڑھی کے سفید بالوں کے پیچھے فہد مصطفی کا ہاتھ :احمد بٹ
کراچی (این این آئی) کامیڈین احمد علی بٹ نے کہا ہے کہ میری داڑھی کے سفید بالوں کے پیچھے فہد مصطفی کا ہاتھ ہے ۔ایک پوڈ کاسٹ میں گفتگو کرتے ہوئے احمد علی بٹ نے کہا کہ۔۔۔
میں جس وقت جے پی این اے 2کر رہا تھا تو اس وقت ایک دفعہ میں اپنی داڑھی چیک کر رہا تھا کہ فہد آیا اور کہنے لگا کہ ابھی تک چٹے بال نہیں آئے ؟ میں نے کہا کہ نہیں اور اس کے ٹھیک ایک سال بعد میری داڑھی میں سفید بال آگئے ۔انہوں نے کہا کہ فہد نے ایسی نظر لگائی کے بس، یہ بات میں نے اسے فون کر کے بھی بتائی۔