صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

میری داڑھی کے سفید بالوں کے پیچھے فہد مصطفی کا ہاتھ :احمد بٹ

  • انٹرٹینمنٹ / شوبز کی دنیا
میری داڑھی کے سفید بالوں کے پیچھے فہد مصطفی کا ہاتھ :احمد بٹ

کراچی (این این آئی) کامیڈین احمد علی بٹ نے کہا ہے کہ میری داڑھی کے سفید بالوں کے پیچھے فہد مصطفی کا ہاتھ ہے ۔ایک پوڈ کاسٹ میں گفتگو کرتے ہوئے احمد علی بٹ نے کہا کہ۔۔۔

میں جس وقت جے پی این اے 2کر رہا تھا تو اس وقت ایک دفعہ میں اپنی داڑھی چیک کر رہا تھا کہ فہد آیا اور کہنے لگا کہ ابھی تک چٹے بال نہیں آئے ؟ میں نے کہا کہ نہیں اور اس کے ٹھیک ایک سال بعد میری داڑھی میں سفید بال آگئے ۔انہوں نے کہا کہ فہد نے ایسی نظر لگائی کے بس، یہ بات میں نے اسے فون کر کے بھی بتائی۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

جرم و سزا کی دنیا

قصور، شیخوپورہ میں وارداتیں : ڈاکو لاکھوں کی نقدی لے گئے

دو منشیات فروش ایک کلو آئس 74 لیٹر دیسی شراب سمیت گرفتار

کاہنہ : موٹر سائیکل چور گروہ گرفتار

نامعلوم افراد کی فائرنگ سے نوجوان زخمی

قصور : لڑکی سمیت دو افراد اغوا

50 لاکھ کے بوگس چیک پر مقدمہ درج

آج کے کالمز

رسول بخش رئیس
امید کی کرن
رسول بخش رئیس
ڈاکٹر رشید احمد خاں
ٹرمپ امن منصوبہ: ایک جائزہ
ڈاکٹر رشید احمد خاں
بابر اعوان
غزہ‘ کہیں تو مل مجھے اے گمشدہ خدا میرے!
بابر اعوان
آصف عفان
لڈو‘ برفی اور گلاب جامن
آصف عفان
جویریہ صدیق
کرکٹ بھی قصۂ پارینہ؟
جویریہ صدیق
امیر حمزہ
اہلِ غزہ … اہلِ فلوٹیلا
امیر حمزہ
Dunya Bethak