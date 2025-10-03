صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

آشا بھوسلے کی آواز اور شخصیت کے غیر مجاز استعمال پر پابندی

  • انٹرٹینمنٹ / شوبز کی دنیا
ممبئی(شوبز ڈیسک)ممبئی ہائی کورٹ نے بھارت کی شہرت یافتہ گلوکارہ آشا بھوسلے کی آواز اور شخصیت کے غیر مجاز استعمال سے تحفظ فراہم کرتے ہوئے ان کے شخصی حقوق کو تسلیم کیا ہے۔۔۔

اس حوالے سے کورٹ نے آشا بھوسلے کو مصنوعی ذہانت (اے آئی) پلیٹ فارمز، ای کامرس ویب سائٹس اور دیگر فریقین کی جانب سے ان کی شناخت کے غیر مجاز استعمال سے تحفظ فراہم کرنے کا حکم جاری کیا ہے ۔عدالت کے فیصلے کے مطابق، ان کی آواز، تصویر یا مشابہت کو ان کی واضح اجازت کے بغیر استعمال نہیں کیا جا سکتا۔

 

