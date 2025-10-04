صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

الزامات:کمار سانو نے سابقہ اہلیہ کو قانونی نوٹس بھیج دیا

  • انٹرٹینمنٹ / شوبز کی دنیا
الزامات:کمار سانو نے سابقہ اہلیہ کو قانونی نوٹس بھیج دیا

ممبئی (شوبزڈیسک ) بھارت کے مشہور گلوکار کمار سانو نے اپنی سابقہ اہلیہ ریتا بھٹاچاریا کو ان کے خلاف الزامات عائد کرنے پر قانونی نوٹس بھیج دیا۔بھارتی ویب سائٹ کی رپورٹ کے مطابق ریتا بھٹاچاریا نے کمارسانو پر الزامات عائد کیے تھے کہ۔۔۔

 انہوں نے ان پر اور ان کے بچوں کے ساتھ غلط سلوک کیا، انہیں بنیادی ضروریات سے محروم رکھا اور حمل کے دوران عدالت میں گھسیٹا۔ریتا بھٹاچاریا نے حال ہی میں ایک انٹرویو میں کمار سانو کے رویے پر بات کی تھی اور کہا تھا کہ عاشقی فلم سے شہرت ملتے ہیں ان کے تیور بدل گئے تھے ، بعد ازاں کمار سانو نے الزامات یکسر مسترد کردیے تھے اور ان کی وکیل ثنا رئیس خان نے ریتا بھٹا چاریہ کو قانونی نوٹس بھیج دیا اور نوٹس میں کہا گیا ہے کہ ان کو بیانات کے ذریعے بدنام کیا گیا اور خبردار کیا گیا کہ اگر مزید ایسی کوئی کوشش کی گئی تو مزید بھرپور قانونی کارروائی کی گئی۔کمار سانو اور ریتا بھٹاچاریا کی شادی 1980 میں ہوئی تھی اور 1994 میں دونوں کی طلاق ہوئی تھی، اس کے بعد کمار سانو نے 2001 میں سالونی بھٹاچاریا سے شادی کی، جن کے ساتھ ان کی دو بیٹیاں ہیں۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کاروبار کی دنیا

اسٹاک ایکسچینج:کاروباری ہفتے کامثبت اختتام،5ارب منافع

ڈالر کی قدر میں کمی ،سونے کی قیمت میں استحکام

مرکنٹائل ایکسچینج میں 59ارب روپے کے سودے

قوم فوج اور سیکیورٹی اداروں کے شہیدوں کی مقروض ہے ،میاں زاہد

بینک اسلامی اور نیشنل کلیئرنگ کمپنی کے درمیان اشتراک

ٹیکسٹائل کونسل کا عالمی کمپنیوں کی بندش پر اظہارِ تشویش

آج کے کالمز

خورشید ندیم
کھیل اور مودی ازم
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
چین کے پانڈے اور ہمارا برفانی چیتا
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
پنجاب میری جند جان لیکن سب سے پہلے پاکستان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
افتخار احمد سندھو
ٹرمپ کا مجوزہ منصوبہ، مسئلہ فلسطین کا ممکنہ حل؟
افتخار احمد سندھو
ذولفقار علی مہتو
ڈیرہ غازی خان اگر صوبہ ہوتا
ذولفقار علی مہتو
مفتی منیب الرحمٰن
ٹرمپ امن منصوبے پر ہمارا تبصرہ
مفتی منیب الرحمٰن
Dunya Bethak