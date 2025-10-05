ماہرہ خان کا کراچی سے محبت اور حالت زار پر مایوسی کا اظہار
لاہور(شوبزڈیسک ) اداکارہ ماہرہ خان نے شہر کراچی کو اپنی نظر سے پیش کرتے ہوئے اس سے محبت اور اس کی حالت زار پر مایوسی کا اظہار کیا ہے ۔انہوں نے انسٹاگرام پر کراچی کے علاقے برنس روڈ سمیت مختلف علاقوں میں کھینچی گئی تصاویر شیئر کی۔۔۔
، جن میں چھوٹی گلی محلوں میں رنگ عیاں ہیں۔اس کے ساتھ ہی اداکارہ نے کراچی کے حوالے سے ایک خوبصورت پیغام بھی شیئر کیا اور لکھا کہ کبھی کبھی میں اپنے شہر کراچی کو دیکھ کر حیران رہ جاتی ہوں۔ میں خود کو خوش قسمت سمجھتی ہوں کہ میں اپنے کام کی وجہ سے ان جگہوں پر بھی جاتی ہوں جہاں اس سے قبل کبھی جانے کا موقع نہیں ملا، وہ سڑکیں اور بستیاں بھی دیکھیں جو پہلے کبھی نہیں دیکھی ہوں گی، ہم بلبلے میں رہتے ہیں۔ پریشانیاں، ہم سب کو ہیں لیکن میں نے ایسے لوگوں کو بھی دیکھا ہے جو ہمیشہ سے تکلیف میں رہے ہیں، جن گھروں میں گھنٹوں بجلی نہیں ہوتی، روزانہ کی بنیاد پر کھانے کے لیے بمشکل کچھ ہوتا ہے ۔ گند جو ہفتوں جمع رہتی ہے ، اس شہر میں امیر اور غریب کا فرق بہت زیادہ ہے ۔ کراچی، میں تم سے پیار کرتی ہوں، مجھے افسوس ہے کہ ہم اس کی دیکھ بھال اس طرح نہیں کر سکے ، جس طرح ہمیں کرنی چاہیے تھی۔