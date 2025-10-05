صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

شاہ رخ کیساتھ کام کیلئے بھی بھارت نہیں جاؤنگی :مومنہ اقبال

  • انٹرٹینمنٹ / شوبز کی دنیا
شاہ رخ کیساتھ کام کیلئے بھی بھارت نہیں جاؤنگی :مومنہ اقبال

لاہور(شوبزڈیسک )پاکستانی شوبز انڈسٹری کی معروف اداکارہ مومنہ اقبال کا کہنا ہے کہ میں شاہ رخ خان کے ساتھ کام نہیں کروں گی۔دورانِ انٹرویو اداکارہ سے سوال پوچھا گیا کہ اگر بھارت سے۔۔۔

 شاہ رخ خان کے ساتھ کام کی پیشکش ہو تو کیا کریں گی؟میزبان کے سوال پر اداکارہ نے کہا کہ میں بھارت نہیں جاؤں گی پھر چاہئے شاہ رخ خان کے ساتھ فلم کی پیشکش ہی کیوں نہ ہو۔انہوں نے کہا کہ مجھے جتنا کام مل رہا ہے میں اس میں خوش ہوں، اگر میں اپنے ملک میں رہ کر اپنے ملک کا نام روشن کرسکی تو میرے لیے اس سے بڑھ کر اور کوئی بات نہیں ہوگی۔ مجھے پہلے اپنے لوگوں سے پیار و محبت چاہیے بعد میں کچھ اور نہیں ، میں اپنے ملک میں کام کرنے کو ترجیح دیتی ہوں اور محسوس کرتی ہوں کہ یہاں مجھے جو عزت ملتی ہے وہ بہت زیادہ ہے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

دنیا میرے آگے

حماس اور اسرائیل میں آج بالواسطہ مذاکرات،غزہ پر بمباری جاری،یورپ بھر میں فلسطینیوں کیلئے مظاہرے

جاپان :سنائے تاکائچی ملک کی پہلی خاتون وزیراعظم نامزد

حماس کو راضی کرنے میں طیب اردوان نے کر دار ادا کیا :ٹرمپ

ملاوی:پیٹر موتھاریکا دوبارہ صدر منتخب، کرپشن کے خاتمے کا عزم

ایران نے 6علیحدگی پسند وں سمیت 7افراد کو پھانسی دیدی

ڈرون کا شبہ ،بھارتی فورسز کا ضلع سانبا میں تلاشی آپریشن

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
صدر ٹرمپ سے فائدہ اُٹھانا ہو گا
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
کشمیری احتجاج اور ہمارا نظریاتی اساس
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
تین لیڈرز‘ ایک کہانی
رؤف کلاسرا
رشید صافی
یک جماعتی کنٹرول
رشید صافی
عمران یعقوب خان
دو جنگوں کی کہانی
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
پاک سعودی دفاعی معاہدہ اور ٹرمپ کا امن فارمولا
محمد عبداللہ حمید گل
Dunya Bethak