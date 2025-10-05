شاہ رخ کیساتھ کام کیلئے بھی بھارت نہیں جاؤنگی :مومنہ اقبال
لاہور(شوبزڈیسک )پاکستانی شوبز انڈسٹری کی معروف اداکارہ مومنہ اقبال کا کہنا ہے کہ میں شاہ رخ خان کے ساتھ کام نہیں کروں گی۔دورانِ انٹرویو اداکارہ سے سوال پوچھا گیا کہ اگر بھارت سے۔۔۔
شاہ رخ خان کے ساتھ کام کی پیشکش ہو تو کیا کریں گی؟میزبان کے سوال پر اداکارہ نے کہا کہ میں بھارت نہیں جاؤں گی پھر چاہئے شاہ رخ خان کے ساتھ فلم کی پیشکش ہی کیوں نہ ہو۔انہوں نے کہا کہ مجھے جتنا کام مل رہا ہے میں اس میں خوش ہوں، اگر میں اپنے ملک میں رہ کر اپنے ملک کا نام روشن کرسکی تو میرے لیے اس سے بڑھ کر اور کوئی بات نہیں ہوگی۔ مجھے پہلے اپنے لوگوں سے پیار و محبت چاہیے بعد میں کچھ اور نہیں ، میں اپنے ملک میں کام کرنے کو ترجیح دیتی ہوں اور محسوس کرتی ہوں کہ یہاں مجھے جو عزت ملتی ہے وہ بہت زیادہ ہے ۔