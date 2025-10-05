رانی مکھرجی کو نیشنل ایوارڈ تاخیر سے ملنے پر والدہ کو رنج
ممبئی (شوبزڈیسک )بالی ووڈ اداکارہ رانی مکھرجی کی والدہ کو ان کے نیشنل ایوارڈ دیر سے جیتنے پر رنج ہے ، ان کا خیال ہے کہ رانی کی نیشنل ایوارڈ جیت میں تاخیر ہوئی ہے ، انہیں یہ ایوارڈ فلم ‘بلیک’ کیلئے ملنا چاہیے تھا۔۔۔۔
میڈیا کے مطابق رانی مکھرجی کی والدہ نے شاہ رخ کے بھی اتنے سال بعد پہلا نیشنل ایوارڈ حاصل کرنے پر خوشی کا اظہار کیا ۔بالی ووڈ میں 30 سال سے زیادہ عرصہ گزارنے کے بعد رانی مکھرجی نے اس سال بہترین اداکارہ کا اپنا پہلا نیشنل ایوارڈ جیتا ہے ۔