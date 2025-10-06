والد پر قاتلانہ حملے نے زندگی بدل دی: تانیا
ممبئی(این این آئی)بھارت کی پنجابی اداکارہ تانیا نے اپنے سوتیلے والد ڈاکٹر انیل جیت سنگھ پر حملے کے بعد کٹھن اور کربناک 3 مہینوں کے بارے میں کھل کر اظہار کیا ہے۔
اداکارہ کے سوتیلے والد کو رواں سال جولائی میں پنجاب کے ضلع موگا میں ان کے کلینک پر دو افراد نے گولی مار دی تھی، وہ اس وقت ہسپتال میں زیرِ علاج ہیں ،اداکارہ نے لکھا کہ کچھ صبحیں سٹوڈیو کی روشنیوں میں گزرتیں اور رات کو آئی سی یو میں اپنے والد کے بستر کے پاس آنسو ضبط کر رہی ہوتی، اسی دوران میری زندگی بدل گئی۔