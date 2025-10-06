پرفیکشن بورنگ چیز ، خامیاں آپ کو آپ بناتی ہیں:عالیہ بھٹ
ممبئی(آئی این پی)بالی ووڈ اداکارہ عالیہ بھٹ نے کہا ہے کہ خوبیوں کے ساتھ ساتھ خامیوں کو بھی قبول کرنا چاہئے۔
ایک انٹرویو میں عالیہ بھٹ نے قبولیت کی اہمیت پر زور دیتے ہوئے لکھا کہ ہمیں صرف خوبیوں کو ہی نہیں بلکہ اپنی خامیوں کو بھی اسی طرح قبول کرنا چاہئے کیوں کہ یہی خوبیاں اور خامیاں مل کر ہمیں وہ بناتی ہیں جو ہم ہیں۔انہوں نے کہا کہ 10 برسوں میں انہوں نے محسوس کیا کہ پرفیکشن ایک بورنگ چیز ہے ، کیوں کہ یہ آپ کی خامیاں اور آپ کی غلطیاں ہوتی ہیں جو آپ کو آپ بناتی ہیں۔