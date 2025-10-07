صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ٹیم سے جھگڑا ہوا تو کھانے میں نیند کی گولیاں کھلادیں:فضا علی

کراچی (این این آئی)ماڈل، اداکارہ و میزبان فضا علی نے انکشاف کیا کہ ٹیم والوں کے ساتھ جھگڑا ہوا تو انہیں کھانے میں نیند کی گولیاں ملا کر کھلادی تھیں۔۔۔

 اداکار نے بتایا کہ میں شو کر رہی تھی، ٹاک بیک میں کوئی بات بری لگ گئی تو میرا دماغ خراب ہوگیا ۔ سب لوگ دباؤ ڈال رہے تھے کہ پائے پکا کر لاؤ، مجھے اتنا غصہ آیا ہوا تھا، بدلا لینا تھا تو پوری رات جاگ کر پائے پکائے اور گھر میں جو ادویات ملیں، نیند کی، درد کی، کھانسی کی وہ سب اور کچھ مزید خرید کر کھانے میں ڈال دیں۔ بعد میں احساس ہوا کہ یہ کافی خطرناک مذاق تھا۔

 

