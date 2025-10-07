صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

تماشا ہاؤس یا عذاب گھر ، علیزے کی ریئلٹی شو پرتنقید

  • انٹرٹینمنٹ / شوبز کی دنیا
تماشا ہاؤس یا عذاب گھر ، علیزے کی ریئلٹی شو پرتنقید

لاہور(شوبز ڈیسک) اداکارہ علیزے شاہ نے ریئلٹی شو ‘تماشا’ کو شدید تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے شو میں شریک افراد کیساتھ ہونے والے سلوک اور لوگوں کو ذلیل کرنے کے عمل پر تشویش کا اظہار کیا۔۔۔

علیزے نے انسٹاگرام پر لکھا کہ تماشا ہاؤس؟ بلکہ یہ تو عذاب کا گھر ہے ، پروڈیوسرز کو واقعی شرم آنی چاہیے ۔علیزے نے انسٹاگرام سٹوری میں ریئلٹی شو ‘تماشا’ کی سابق شریک حمیرا اصغر کا تذکرہ کرتے ہوئے لکھا کہ سب کو حمیرا اصغر یاد ہوں گی جنہیں شو کے دوران دیگر شرکا نے تنگ کیا تھا اور الگ تھلگ کر دیا تھا، بعد میں وہ اپنے فلیٹ میں مردہ حالت میں پائی گئیں تھیں۔ اداکارہ نے مزید کہا کہ اب بھی یہی سلسلہ جاری ہے ، لوگوں کی عزت نفس کو پامال کیا جا رہا ہے ، انہیں اذیت دی جا رہی ہے اور ہم اسے تفریح کہہ رہے ہیں۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کاروبار کی دنیا

اسٹاک ایکسچینج میں کاروباری ہفتے کا شدیدمندی سے آغاز

اعداد و شمار میں ترمیم کاتجارتی یا کرنٹ اکاؤنٹ پراثرنہیں پڑیگا

ڈالرکی قدرکم،سونا،چاندی تاریخ کی بلند سطح پر

میزان بینک نے اپنی تاریخ پر مبنی کتاب شائع کردی

تجارتی خسارہ بڑھ کرخطرناک حد تک پہنچ چکا، ایس ایم تنویر

مرکنٹائل ایکسچینج میں 56ارب کے 50268سودے

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
ہمارا اوچھا پن
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
فارم 47 صحتمندی کا جادوئی ٹوٹکا
خالد مسعود خان
عرفان صدیقی
جنوبی ایشیا کا ہیجان اور پاکستان!
عرفان صدیقی
رشید صافی
بھارت دوبارہ جارحیت کی راہ پر
رشید صافی
جاوید حفیظ
غزہ میں پاکستان کا امن دستہ
جاوید حفیظ
حافظ محمد ادریس
حضرت عدی بن حاتم طائی رضی اللہ عنہ…(3)
حافظ محمد ادریس
Dunya Bethak