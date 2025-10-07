تماشا ہاؤس یا عذاب گھر ، علیزے کی ریئلٹی شو پرتنقید
لاہور(شوبز ڈیسک) اداکارہ علیزے شاہ نے ریئلٹی شو ‘تماشا’ کو شدید تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے شو میں شریک افراد کیساتھ ہونے والے سلوک اور لوگوں کو ذلیل کرنے کے عمل پر تشویش کا اظہار کیا۔۔۔
علیزے نے انسٹاگرام پر لکھا کہ تماشا ہاؤس؟ بلکہ یہ تو عذاب کا گھر ہے ، پروڈیوسرز کو واقعی شرم آنی چاہیے ۔علیزے نے انسٹاگرام سٹوری میں ریئلٹی شو ‘تماشا’ کی سابق شریک حمیرا اصغر کا تذکرہ کرتے ہوئے لکھا کہ سب کو حمیرا اصغر یاد ہوں گی جنہیں شو کے دوران دیگر شرکا نے تنگ کیا تھا اور الگ تھلگ کر دیا تھا، بعد میں وہ اپنے فلیٹ میں مردہ حالت میں پائی گئیں تھیں۔ اداکارہ نے مزید کہا کہ اب بھی یہی سلسلہ جاری ہے ، لوگوں کی عزت نفس کو پامال کیا جا رہا ہے ، انہیں اذیت دی جا رہی ہے اور ہم اسے تفریح کہہ رہے ہیں۔