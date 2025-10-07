انڈسٹری میں رنگت اور باڈی شیمنگ کا سامنا رہا:رومیسہ خان
کراچی (این این آئی)اداکارہ رومیسہ خان نے انکشاف کیا کہ ابتدائی دنوں میں انڈسٹری میں رنگت اور باڈی شیمنگ کا سامنا کرنا پڑا۔ایک پوڈ کاسٹ میں گفتگو کرتے ہوئے رومیسا نے کہاکہ اپنے آپ کو ٹی وی پر دیکھتی ہوں تو کہتی ہوں کہ میں چبی آرہی ہوں میرا چہرا بہت چبی آرہا ہے۔۔۔
لیکن کوئی کچھ نہیں کہتا۔انہوں نے بتایا کہ لیکن جب میں انڈسٹری میں نئی نئی آئی تھی تو لوگ میری رنگت کو لے کر باتیں بناتے تھے ۔ ایک دو بار تو مجھے وزن کم کرنے کیلئے بھی کہا گیا۔اداکارہ نے کہا کہ سیٹ پر ہنسی مذاق میں سب کچھ کہہ دیا جاتا ہے ۔