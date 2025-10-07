صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

محبت مرد کے سٹیٹس اور بینک بیلنس سے زیادہ اہم :کنزیٰ ہاشمی

  • انٹرٹینمنٹ / شوبز کی دنیا
کراچی (آئی این پی)اداکارہ کنزی ہاشمی نے کہا ہے کہ ان کی نظر میں محبت مرد کے سٹیٹس اور بینک بیلنس سے زیادہ اہم ہوتی ہے۔۔۔

 ایک انٹرویو کے دوران مردوں کے بارے میں پوچھے ایک سوال کا جواب دیتے ہوئے اداکارہ نے کہا کہ میں سب سے پہلے مرد کا قد دیکھتی ہوں۔اداکارہ نے مزید بتایا کہ مجھے داڑھی والے مرد پسند ہیں اس کے علاوہ میں ہمیشہ مخلص اور وفادار شخص کو ترجیح دوں گی پھر چاہے وہ امیر نہ بھی ہو۔انہوں نے یہ بھی بتایا کہ میری نظر میں محبت مرد کے سٹیٹس اور بینک بیلنس سے زیادہ اہم ہے ۔

 

