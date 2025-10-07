مس یونیورس مقابلہ،مریم محمد یو اے ای کی نمائندگی کرینگی
ابو ظہبی (این این آئی)26سالہ اماراتی فیشن سٹوڈنٹ مریم محمد کو مس یونیورس یو اے ای 2025ء کا تاج پہنا دیا گیا، وہ اگلے ماہ تھائی لینڈ میں ہونے والے مس یونیورس 2025مقابلے میں متحدہ عرب امارات کی نمائندگی کرنے والی پہلی دوشیزہ ہوں گی۔مریم محمد نے سیکڑوں امیدواروں میں سے کامیابی حاصل کی ہے۔۔۔
، انہوں نے جیت کے بعد کہا کہ میں ان خواتین کی آواز بننا چاہتی ہوں جو خواب دیکھتی ہیں، سیکھتی ہیں اور دنیا میں مثبت تبدیلی لانا چاہتی ہیں، مس یونیورس صرف خوبصورتی کا نہیں بلکہ اثر پیدا کرنے کا مقابلہ ہے ۔مریم کے پاس یونیورسٹی آف سڈنی سے اکنامکس میں ڈگری ہے اور وہ اس وقت ای ایس موڈ دبئی میں فیشن ڈیزائن کی تعلیم حاصل کر رہی ہیں، وہ فیشن، خواتین کے بااختیار ہونے اور غربت کے خاتمے کیلئے مختلف سماجی منصوبوں میں بھی سرگرم ہیں۔