صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

شعیب ملک سے علیحدگی کی خبریں ثنا جاوید کی انسٹا سٹوری وائرل

  • انٹرٹینمنٹ / شوبز کی دنیا
شعیب ملک سے علیحدگی کی خبریں ثنا جاوید کی انسٹا سٹوری وائرل

بلاہور(شوبز ڈیسک)شعیب ملک کی جانب سے اداکارہ ثنا جاوید سے علیحدگی کی خبروں کو غلط قرار دئیے جانے کے بعد ثنا کی انسٹا سٹوری بھی وائرل ہوگئی۔۔۔

حال ہی میں ثنا جاوید نے ایک فیشن پیج پر شیئر انسٹا سٹوری کو اپنے اکاؤنٹ پر شیئر کیا۔سٹوری میں شعیب کے ثنا سے متعلق بیان پر جوڑے کو نظر بد سے بچائے رکھنے کیلئے کی دعا کی گئی تھی۔اداکارہ ثنا نے سکرین شاٹ پر کیپشن درج کرتے ہوئے آمین ثم آمین لکھ کر خوشی کااظہار کیا۔واضح رہے کہ شعیب ملک اور ثنا جاوید کی شادی گزشتہ سال جنوری میں ہوئی تھی ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کاروبار کی دنیا

اسٹاک ایکسچینج میں کاروباری ہفتے کا شدیدمندی سے آغاز

اعداد و شمار میں ترمیم کاتجارتی یا کرنٹ اکاؤنٹ پراثرنہیں پڑیگا

ڈالرکی قدرکم،سونا،چاندی تاریخ کی بلند سطح پر

میزان بینک نے اپنی تاریخ پر مبنی کتاب شائع کردی

تجارتی خسارہ بڑھ کرخطرناک حد تک پہنچ چکا، ایس ایم تنویر

مرکنٹائل ایکسچینج میں 56ارب کے 50268سودے

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
ہمارا اوچھا پن
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
فارم 47 صحتمندی کا جادوئی ٹوٹکا
خالد مسعود خان
عرفان صدیقی
جنوبی ایشیا کا ہیجان اور پاکستان!
عرفان صدیقی
رشید صافی
بھارت دوبارہ جارحیت کی راہ پر
رشید صافی
جاوید حفیظ
غزہ میں پاکستان کا امن دستہ
جاوید حفیظ
حافظ محمد ادریس
حضرت عدی بن حاتم طائی رضی اللہ عنہ…(3)
حافظ محمد ادریس
Dunya Bethak