شعیب ملک سے علیحدگی کی خبریں ثنا جاوید کی انسٹا سٹوری وائرل
بلاہور(شوبز ڈیسک)شعیب ملک کی جانب سے اداکارہ ثنا جاوید سے علیحدگی کی خبروں کو غلط قرار دئیے جانے کے بعد ثنا کی انسٹا سٹوری بھی وائرل ہوگئی۔۔۔
حال ہی میں ثنا جاوید نے ایک فیشن پیج پر شیئر انسٹا سٹوری کو اپنے اکاؤنٹ پر شیئر کیا۔سٹوری میں شعیب کے ثنا سے متعلق بیان پر جوڑے کو نظر بد سے بچائے رکھنے کیلئے کی دعا کی گئی تھی۔اداکارہ ثنا نے سکرین شاٹ پر کیپشن درج کرتے ہوئے آمین ثم آمین لکھ کر خوشی کااظہار کیا۔واضح رہے کہ شعیب ملک اور ثنا جاوید کی شادی گزشتہ سال جنوری میں ہوئی تھی ۔