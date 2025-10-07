صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پاکستانی فلم ‘موکلانی’ نے آسکر کا ہم پلہ عالمی ایوارڈ جیت لیا

پاکستانی فلم ‘موکلانی’ نے آسکر کا ہم پلہ عالمی ایوارڈ جیت لیا

لاہور(شوبز ڈیسک)پاکستانی فلم ‘موکلانی دی لاسٹ موہناز’ نے بین الاقوامی سطح پر ایک تاریخی کامیابی حاصل کرتے ہوئے جیکسن وائلڈ میڈیا ایوارڈ 2025 جیت لیا ہے ۔۔۔

یہ فلم پاکستان میں موسمیاتی تبدیلیوں کے بحران کے پس منظر میں منچھر جھیل کی مقامی ماہی گیر برادری ‘موہنا’ کی جدوجہد کی داستان پیش کرتی ہے ۔فلم کے ہدایت کار جواد شریف نے جذباتی پیغام میں کہا کہ ‘‘تاریخ رقم ہوگئی، ہماری فلم ‘موکلانی’ پہلی پاکستانی فیچر فلم ہے جس نے جیکسن وائلڈ میڈیا ایوارڈ اپنے نام کیا ہے ۔ 

 

