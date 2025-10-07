صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سید نور کا ریشم اور سعود کے الزامات پر ردعمل

لاہور(شوبز ڈیسک)سینئر ہدایتکار اور مصنف سید نور نے اداکارہ ریشم اور سعود قاسمی کی تنقید کا جواب دے دیا۔ ریشم کے بیان پر ردعمل دیتے ہوئے سید نور نے کہا کہ اگر ریشم کے میرے ساتھ نہ رہنے سے میرا نقصان ہوا۔۔۔

، تو وہ خود بطور اداکارہ کہاں تک پہنچیں ؟ اُن کی پہلی پانچ فلمیں جو میرے ساتھ تھیں، سب سپر ہٹ تھیں لیکن وہ ہر کردار کیلئے موزوں نہیں تھیں، اسی لیے میں نے دوسرے اداکاروں کیساتھ کام شروع کیا، انہوں نے مزید کہا کہ سعود اور ریشم دونوں میرے بچوں کی طرح ہیں، میں ان کی تنقید پر ناراض نہیں ہوتا۔

 

