نازش جہانگیر کا بولڈ لباس سوشل میڈیا صارفین کی تنقید

کراچی (این این آئی)اداکارہ نازش جہانگیر بولڈ لباس کے باعث سوشل میڈیا صارفین کی توجہ کا نشانہ بن گئیں۔ اداکارہ نے اپنے بیرون ملک ٹرپ اور مختلف ایونٹس کی تصاویر شیئر کیں جس میں وہ بولڈ اور بغیر آستینوں والے لباس میں نظر آرہی ہیں۔۔۔

نازش جہانگیر ماضی میں ایک انٹرویو میں یہ کہہ چکی ہیں کہ وہ کبھی بھی بیحد کھلے یا بغیر آستینوں کے کپڑے نہیں پہنتیں۔ تاہم حالیہ تصاویر سامنے آنے کے بعد سوشل میڈیا پر ان کے پرانے بیان کا حوالہ دیتے ہوئے صارفین نے انہیں تنقید کا نشانہ بنایا۔ 

 

