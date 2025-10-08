رابعہ عابد علی ایوارڈز کے لیے نامزد نہ ہونے پر افسردہ
لاہور(شوبز ڈیسک) سینئر اداکارہ رابعہ عابد علی نے خود کو ایوارڈز کیلئے نامزد نہ کیے جانے پر افسردگی کا اظہار کرتے ہوئے مداحوں کو اپیل کی ہے کہ وہ ان سے بار بار یہ سوال نہ پوچھیں کہ انہیں ایوارڈ کے لیے کیوں منتخب نہیں کیا گیا؟
رابعہ عابد علی نے فیس بک پر مختصر ویڈیو شیئر کی، جس میں وہ ایوارڈ کے لیے نامزد نہ کیے جانے پر شکوہ کرتی دکھائی دیں۔انہوں نے ویڈیو میں کسی ایوارڈز شو کا نام نہیں لیا، تاہم ان کا اشارہ جلد منعقد ہونے والے ‘ہم ایوارڈز’ کی جانب تھا، جس میں انہیں نامزد نہیں کیا گیا۔ سینئر اداکارہ کا کہنا تھا کہ وہ جس انڈسٹری کا حصہ ہیں، اسے شو بزنس کہا جاتا ہے ، جہاں شو کچھ ہوتا ہے لیکن پس پردہ کچھ اور ہو رہا ہوتا ہے اور مداح ایسی باتوں کو خود ہی سمجھ جائیں۔