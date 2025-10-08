بھارتی اداکار پون سنگھ پر اہلیہ کے سنگین الزامات
ممبئی (این این آئی)بھارتی اداکار و سیاستداں پون سنگھ کی اہلیہ نے اپنے شوہر پر دھوکا دہی کا الزام عائد کیا۔ یہ سب کچھ اس وقت ہوا جب جیوتی پون سنگھ کی رہائش گاہ لکھن پہنچیں تو وہاں پولیس پون کے کہنے پر انہیں گرفتار کرنے آئی۔۔۔
جیوتی نے تھانے جانے سے انکار کیا جس کے بعد وہ انسٹاگرام پر لائیو روتے ہوئے نظر آئیں۔ انھوں نے اس دوران کہا کہ یہ سماج کی خدمت کرے گا جو اپنی بیوی کو گرفتار کروانے کیلئے پولیس بلاتا ہے ،جب الیکشن ہوتے ہیں تو مجھے بلاتا ہے اور میرا نام استعمال کرتا ہے ، جبکہ ہوٹل میں یہ کسی اور لڑکی کیساتھ جاتا ہے ۔