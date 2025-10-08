صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

بھارتی اداکار پون سنگھ پر اہلیہ کے سنگین الزامات

  • انٹرٹینمنٹ / شوبز کی دنیا
بھارتی اداکار پون سنگھ پر اہلیہ کے سنگین الزامات

ممبئی (این این آئی)بھارتی اداکار و سیاستداں پون سنگھ کی اہلیہ نے اپنے شوہر پر دھوکا دہی کا الزام عائد کیا۔ یہ سب کچھ اس وقت ہوا جب جیوتی پون سنگھ کی رہائش گاہ لکھن پہنچیں تو وہاں پولیس پون کے کہنے پر انہیں گرفتار کرنے آئی۔۔۔

 جیوتی نے تھانے جانے سے انکار کیا جس کے بعد وہ انسٹاگرام پر لائیو روتے ہوئے نظر آئیں۔ انھوں نے اس دوران کہا کہ یہ سماج کی خدمت کرے گا جو اپنی بیوی کو گرفتار کروانے کیلئے پولیس بلاتا ہے ،جب الیکشن ہوتے ہیں تو مجھے بلاتا ہے اور میرا نام استعمال کرتا ہے ، جبکہ ہوٹل میں یہ کسی اور لڑکی کیساتھ جاتا ہے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

جرم و سزا کی دنیا

لاہور میں سی سی ڈی کے 3مبینہ مقابلے ، 4 ڈاکو ہلاک

متعدد ڈاکے ،شہریوں سے لاکھوں روپے ،فونزچھن گئے

بجلی چوری پرمقدمہ درج

قوانین کی خلاف رزی،3ڈرائیورگرفتار

شادی شدہ خاتون اغوا

غیرمعیاری سلنڈر،ڈرائیورزکیخلاف مقدمات

آج کے کالمز

ایاز امیر
غریب دباؤ مہم زوروں پر
ایاز امیر
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
استاد کی عظمت اور سرکاری سکولوں کی حالت
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
شاہد صدیقی
برطانوی سامراج اور سرحدی مزاحمت
شاہد صدیقی
کنور دلشاد
ٹرمپ کا امن منصوبہ اور پالیسی ابہام
کنور دلشاد
محمد حسن رضا
ترقی آن لائن، عوام آف لائن
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
ختمِ نبوت کانفرنس
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
Dunya Bethak