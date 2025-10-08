ٹیلر سوئفٹ پر اے آئی ویڈیوز کے استعمال کا الزام
نیو یارک (این این آئی) امریکی پاپ سٹار ٹیلر سوئفٹ کے نئے البم دا لائف آف اے شو گرل کی تشہیری مہم غیر متوقع تنازعے کا شکار ہوگئی، مداحوں نے الزام لگایا ہے کہ گلوکارہ نے اے آئی سے تیار کردہ ویڈیوز استعمال کیں۔۔۔
ٹیلر سوئفٹ نے اپنے بارہویں سٹوڈیو البم کی تشہیر کیلئے گوگل کیساتھ اشتراک کیا اور ایک ڈیجیٹل سکیوینجر ہنٹ مہم شروع کی ۔جب صارفین نے گوگل پرسرچ کیا تو ایک پیغام ظاہر ہوا کہ 12شہر، 12 دروازے ، 1 ویڈیو کو ان لاک کریں۔ جلد ہی مداحوں نے سوال اٹھانا شروع کر دیا کہ کیا یہ ویڈیوز اے آئی سے تیار کی گئی ہیں؟ ویڈیوز میں روشنی غیر قدرتی، مناظر مصنوعی اور حرکات غیر فطری لگ رہی تھیں ۔ اب تک ٹیلر سوئفٹ یا گوگل کی جانب سے کسی قسم کی تصدیق یا تردید سامنے نہیں آئی کہ مہم میں مصنوعی ذہانت کا استعمال ہوا یا نہیں۔