صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سٹیج ڈراموں میں نامناسب ڈانس فنکاروں کی مجبوری:نسیم وکی

  • انٹرٹینمنٹ / شوبز کی دنیا
سٹیج ڈراموں میں نامناسب ڈانس فنکاروں کی مجبوری:نسیم وکی

لاہور(شوبز ڈیسک)سینئر اداکار نسیم وکی نے سٹیج ڈراموں میں کام کرنے والے فنکاروں کی پریشان کن حقیقت سے پردہ اٹھایا ہے ۔ایک پوڈکاسٹ میں نسیم وکی نے بتایا کہ لوگ صرف سٹیج پر فحاشی کو دیکھتے ہیں۔۔۔

 مگر ان فنکاروں کے پیچھے چھپی مجبوریوں سے بے خبر ہیں،زیادہ تر سٹیج ڈانسرز اور ان کے ساتھ کام کرنے والے نوجوان انتہائی پسماندہ اور غریب گھرانوں سے تعلق رکھتے ہیں،کئی افراد اپنے بیمار والدین، کینسر جیسے امراض کے شکار گھر والوں یا بڑے خاندان کا خرچ اٹھانے کے لیے مجبوراً یہ کام کرتے ہیں۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کاروبار کی دنیا

اسٹاک ایکسچینج:مندی،انڈیکس 1578پوائنٹس گنوابیٹھا

صدر این بی پی کا معاشی ترقی میں مالیاتی اور بینکاری شعبے کے کردار پر زور

ڈالر کی قدر میں کمی ،تولہ سونا 1500روپے مہنگا

مرکنٹائل ایکسچینج میں 73ارب روپے کے سودے

روس، ہنگری اورمشرقی یورپ کو برآمدات میں 8.60فیصداضافہ

ٹیکسٹائل برآمدات کیلیے عالمی معیار پرعملدر آمد ناگزیر، مائیکل آریٹز

آج کے کالمز

ایاز امیر
غریب دباؤ مہم زوروں پر
ایاز امیر
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
استاد کی عظمت اور سرکاری سکولوں کی حالت
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
شاہد صدیقی
برطانوی سامراج اور سرحدی مزاحمت
شاہد صدیقی
کنور دلشاد
ٹرمپ کا امن منصوبہ اور پالیسی ابہام
کنور دلشاد
محمد حسن رضا
ترقی آن لائن، عوام آف لائن
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
ختمِ نبوت کانفرنس
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
Dunya Bethak