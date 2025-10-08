سٹیج ڈراموں میں نامناسب ڈانس فنکاروں کی مجبوری:نسیم وکی
لاہور(شوبز ڈیسک)سینئر اداکار نسیم وکی نے سٹیج ڈراموں میں کام کرنے والے فنکاروں کی پریشان کن حقیقت سے پردہ اٹھایا ہے ۔ایک پوڈکاسٹ میں نسیم وکی نے بتایا کہ لوگ صرف سٹیج پر فحاشی کو دیکھتے ہیں۔۔۔
مگر ان فنکاروں کے پیچھے چھپی مجبوریوں سے بے خبر ہیں،زیادہ تر سٹیج ڈانسرز اور ان کے ساتھ کام کرنے والے نوجوان انتہائی پسماندہ اور غریب گھرانوں سے تعلق رکھتے ہیں،کئی افراد اپنے بیمار والدین، کینسر جیسے امراض کے شکار گھر والوں یا بڑے خاندان کا خرچ اٹھانے کے لیے مجبوراً یہ کام کرتے ہیں۔