بھارتی اداکار خاتون یوٹیوبر کو جنسی زیادتی کا نشانہ بنانے پر گرفتار
ممبئی (این این آئی)خاتون یوٹیوبر نے بھارتی بھوج پوری فلم انڈسٹری کے اداکار پر جنسی زیادتی کا نشانہ بنانے کا الزام عائد کیا ہے ۔بھارتی میڈیا کے مطابق غازی آباد پولیس نے خاتون یوٹیوبر کی شکایت پر بھوج پوری اداکار اور۔۔۔
آئی پی ایل کمنٹیٹر مانی معراج کو پٹنہ (بہار)سے گرفتار کر لیا۔خاتون یوٹیوبر نے مانی معراج پر جبری مذہبی تبدیلی، جنسی زیادتی، زبردستی اسقاط حمل اور فراڈ جیسے سنگین الزامات عائد کیے تھے ۔پولیس کا کہنا ہے کہ خاتون نے ملزم پر تین سال کے دوران لاکھوں کا مالی دھوکہ دینے کا بھی الزام عائد کیا ہے ۔