تانترک کے کہنے پر فنانسر کو انسانی گوشت کھلایا :مہیش بھٹ
ممبئی(شوبز ڈیسک)بالی ووڈ کے مشہور فلم ساز مہیش بھٹ نے تانترک کے کہنے پر فنانسر کو انسانی گوشت پان میں ڈال کر کھلانے کا انکشاف کیا ہے ۔ مہیش بھٹ نے بیٹی پوجا بھٹ کو دئیے گئے ایک انٹرویو میں اپنے فلمی کیرئیر کے آغاز میں کی گئی جدوجہد پر بات کی۔
مہیش بھٹ کے مطابق تانترک نے ایک ٹکرا کاغذ میں لپیٹ کر ہمیں دیتے ہوئے کہا کہ یہ انسانی گوشت ہے جو گھاٹوں سے لیا گیا ہے ، اسے لے جاؤ اور اپنے فنانسر کو کھلاؤ، وہ تمہیں پیسے دے گا لیکن فنانسر نے ہمیں پیسے دینے سے انکار کردیا۔