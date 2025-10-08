صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

تانترک کے کہنے پر فنانسر کو انسانی گوشت کھلایا :مہیش بھٹ

  • انٹرٹینمنٹ / شوبز کی دنیا
تانترک کے کہنے پر فنانسر کو انسانی گوشت کھلایا :مہیش بھٹ

ممبئی(شوبز ڈیسک)بالی ووڈ کے مشہور فلم ساز مہیش بھٹ نے تانترک کے کہنے پر فنانسر کو انسانی گوشت پان میں ڈال کر کھلانے کا انکشاف کیا ہے ۔ مہیش بھٹ نے بیٹی پوجا بھٹ کو دئیے گئے ایک انٹرویو میں اپنے فلمی کیرئیر کے آغاز میں کی گئی جدوجہد پر بات کی۔

 مہیش بھٹ کے مطابق تانترک نے ایک ٹکرا کاغذ میں لپیٹ کر ہمیں دیتے ہوئے کہا کہ یہ انسانی گوشت ہے جو گھاٹوں سے لیا گیا ہے ، اسے لے جاؤ اور اپنے فنانسر کو کھلاؤ، وہ تمہیں پیسے دے گا لیکن فنانسر نے ہمیں پیسے دینے سے انکار کردیا۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

ایاز امیر
غریب دباؤ مہم زوروں پر
ایاز امیر
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
استاد کی عظمت اور سرکاری سکولوں کی حالت
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
شاہد صدیقی
برطانوی سامراج اور سرحدی مزاحمت
شاہد صدیقی
کنور دلشاد
ٹرمپ کا امن منصوبہ اور پالیسی ابہام
کنور دلشاد
محمد حسن رضا
ترقی آن لائن، عوام آف لائن
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
ختمِ نبوت کانفرنس
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
Dunya Bethak