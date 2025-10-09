ڈراما انڈسٹری میں معاوضے کا نظام بہتر ہوا ہے :سعدیہ امام
لاہور (این این آئی)اداکارہ سعدیہ امام نے کہا ہے کہ انہیں ماضی میں اپنے ساتھ ڈراموں میں ہیرو کے طور پر آنے والے اداکاروں نعمان اعجاز، ہمایوں سعید، فیصل قریشی اور اعجاز اسلم کی فٹنس دیکھ کر خوشی ہوتی ہے۔۔۔
اداکارہ نے ایک پروگرام میں بتایا کہ ماضی میں اداکار لاکھوں اور اب کروڑوں روپے میں کماتے ہیں۔ان کے مطابق اب ڈراما انڈسٹری میں معاوضے کا نظام بہتر ہوا ہے لیکن ماضی کے مقابلے اب اداب اور کام کی اہمیت نہیں رہی، اب تو سر میں درد ہونے پر بھی شوٹنگ منسوخ کردی جاتی ہے ۔