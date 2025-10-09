آئمہ بیگ اور زین احمد میں علیحدگی کی خبریں زیرِ گردش
لاہور (آئی این پی) گلوکارہ آئمہ بیگ اور ان کے شوہر زین احمد کے درمیان علیحدگی کی خبریں سوشل میڈیا پر گردش میں ہیں۔آئمہ بیگ کے شوہر زین احمد نے گلوکارہ کو انسٹاگرام پر ان فالو کر دیا ہے اور ان کے انسٹاگرام اکاؤنٹ سے شادی سے متعلق پوسٹ بھی ڈیلیٹ کر دی گئی ہے۔۔۔
تاہم گلوکارہ نے ابھی تک زین احمد کو فالو کیا ہوا ہے اور ان کے اکاؤنٹ پر شادی کی پوسٹ بھی بدستور موجود ہے ۔ گلوکارہ نے مبہم سٹوری میں افواہوں کا ذکر کیے بغیر لکھا کہ آپ سب صحیح کہ رہے ہیں لیکن انہیں دوسروں کو سننا چاہیے تھا۔تاہم بعد ازاں ان کے شوہر زین احمد نے انسٹاگرام سٹوری میں دعویٰ کیا کہ ان کے انسٹاگرام اکاؤنٹ میں کوئی مسئلہ ہوگیا تھا ، ان کی کچھ پوسٹس آرکائیو ہو گئیں اور اگر کسی کو بٹ کوائن کے پیغامات ملے تو وہ اس پر معذرت خواہ ہیں۔انہوں نے بتایا کہ انہوں نے اپنا پاس ورڈ بدل لیا ہے اور اب سب ٹھیک ہے ۔