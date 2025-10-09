آمنہ ملک کا ساتھی اداکاراؤں کو پیسے بچا کر کاروبار کرنیکا مشورہ
لاہور (آئی این پی)اداکارہ و ٹی وی میزبان آمنہ ملک نے اپنی ساتھی اداکاراؤں کو مشورہ دیا ہے کہ وہ کچھ نہ کچھ پیسے بچا کر کسی کاروبار میں سرمایہ کاری کریں۔۔۔
ایک پروگرام میں اداکارہ کا کہنا تھا کہ ان کی دو بیٹیاں ہیں اور انہوں نے اپنی بچیوں کی عادتیں خراب نہیں کیں، انہیں گھر کی سادی غذائیں کھانے کی ترغیب دی۔آمنہ ملک نے کہا کہ انہیں جھوٹے لوگ بالکل پسند نہیں، انہوں نے پروڈیوسرز سے کہا کہ وہ ایسی اداکاراؤں کو زیادہ کام دیں جو گھر کی کفالت کی ذمہ دار ہوتی ہیں۔