غیر شادی شدہ رہنا مسئلہ نہیں، مرضی ہے :ریحان شیخ

غیر شادی شدہ رہنا مسئلہ نہیں، مرضی ہے :ریحان شیخ

لاہور (آئی این پی)سینئر اداکار و ہدایت کار ریحان شیخ نے کہا کہ انہوں نے کبھی شادی کرنے کا سوچا نہیں تھا ۔ ایک پروگرام میں انہوں نے کہا کہ انہیں ذاتی طور پر کامیڈی پسند ہے لیکن انہیں ان کی خواہش کے برعکس سنجیدہ کردار دئیے جاتے ہیں۔۔۔

 اداکار نے کہا کہ شادی ہونا یا نہ ہونے کوئی مسئلہ نہیں لیکن بعض اوقات اسے اپنا مسئلہ بنا لیتے ہیں۔ریحان شیخ کے مطابق انہیں کبھی محبت نہیں ہوئی جب کہ شادی سے متعلق وہ کسی کو رائے نہیں دے سکتے کہ شادی پسند کی ہونی چاہیے یا خاندان کی مرضی سے ہو۔ریحان شیخ نے کہا کہ انہوں نے کبھی شادی کی منصوبہ بندی نہیں کی تھی اور نہ ہی کبھی انہوں نے یہ سوچا تھا کہ وہ شادی نہیں کریں گے ایک دو بار انہوں نے شادی کرنے کی کوشش بھی کی لیکن ان کی شادی نہ ہوئی ۔

 

