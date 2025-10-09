اروشی پر پریانکا چوپڑا کی سوشل میڈیا پوسٹس نقل کرنیکا الزام
ممبئی (این این آئی)بھارتی اداکارہ اروشی روٹیلا پر مداحوں نے اداکارہ پریانکا چوپڑا کی سوشل میڈیا پوسٹس نقل کرنے کا الزام عائد کردیا۔ سوشل میڈیا پر صارفین نے نوٹس کیا تھا کہ۔۔۔
اروشی روٹیلا نے پریانکا چوپڑا کی طرح ہی پوسٹس انسٹاگرام پر شیئر کیں جب بھارتی صحافی نے اروشی سے یہی سوال پوچھا تو اروشی نے کہا کہ آپ کے پاس اس طرح کی چیزوں پر ضائع کرنے کیلئے وقت ہے ، مجھے لگتا ہے کہ یہ سب چیزیں کوئی نہیں دیکھتا،قومی اور مذہبی دن پر سب ہی لوگ مبارکباد اور ایک جیسی پوسٹ شیئر کرتے ہیں۔