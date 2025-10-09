صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

کرناٹک رئیلٹی شو بگ باس بند ،سٹوڈیو سیل کر دیا گیا

کرناٹک رئیلٹی شو بگ باس بند ،سٹوڈیو سیل کر دیا گیا

کرناٹکا (آئی این پی) بھارت کی ریاست کرناٹکا میں مشہور رئیلٹی شو بگ باس کنڑا سیزن 12 کو اچانک روک دیا گیا۔ حکومت نے شو کی شوٹنگ کے لیے استعمال ہونے والے جولی ووڈ سٹوڈیوز کو مکمل طور پر سیل کر دیا۔۔۔

یہ کارروائی کرناٹک سٹیٹ پولوشن کنٹرول بورڈ کی جانب سے کی گئی، جس نے الزام لگایا کہ سٹوڈیو ماحولیاتی قوانین کی کھلم کھلا خلاف ورزی کر رہا ہے اور ضروری اجازت نامے حاصل کیے بغیر کام کر رہا تھا۔ بورڈ نے فوری طور پر تمام سرگرمیاں بند کرنے اور بجلی کا کنکشن منقطع کرنے کے احکامات جاری کیے ۔ذرائع کے مطابق، اس فیصلے کے بعد تقریبا سات سو سے زیادہ افراد کو اپنی ڈیوٹی چھوڑ کر گھر جانا پڑا۔ یہ سبھی پچھلے چھ مہینوں سے تین شفٹس میں مسلسل کام کر رہے تھے ۔

 

