شلپا شیٹی اور شوہر کو بیرونِ ملک جانے کیلئے 60کروڑ جمع کرانیکا حکم

ممبئی(شوبز ڈیسک)ممبئی ہائی کورٹ نے بھارتی اداکارہ شلپا شیٹی اور ان کے شوہر بزنس مین راج کندرا کو ہدایت کی ہے کہ اگر وہ بیرونِ ملک جانا چاہتے ہیں تو 60 کروڑ روپے جمع کرائیں۔۔۔

شلپا شیٹی اور ان کے شوہر راج کندرا نے 60 کروڑ روپے کے مبینہ فراڈ کے کیس میں جاری لک آؤٹ سرکلر ختم کرانے اور اکتوبر، دسمبر اور جنوری میں امریکا، سری لنکا اور مالدیپ کے دوروں کی اجازت کے لیے عدالت سے رجوع کیا تھا۔ عدالت نے سماعت 14 اکتوبر تک کے لیے ملتوی کر دی۔

 

