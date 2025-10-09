صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

بھارتی پنجابی گلوکار راجویر جاوندا ٹریفک حادثے کے بعد جانبر نہ ہوسکے

  • انٹرٹینمنٹ / شوبز کی دنیا
بھارتی پنجابی گلوکار راجویر جاوندا ٹریفک حادثے کے بعد جانبر نہ ہوسکے

ممبئی(شوبز ڈیسک)بھارتی پنجابی گلوکار اور اداکار راجویر جاوندا 35 سال کی عمر میں ٹریفک حادثے میں شدید زخمی ہونے کے بعد جانبر نہ ہوسکے۔۔۔

راجویر جا وندا 27 ستمبر کو موٹر سائیکل پر شملہ جاتے ہوئے حادثے کا شکار ہوئے تھے ۔بادی کے علاقے میں سڑک پر اچانک سامنے آئے مویشیوں کی وجہ سے وہ موٹر سائیکل پر قابو نہ پاسکے ، حادثے میں راجویر کو سر اور ریڑھ کی ہڈی میں شدید چوٹیں آئی تھیں انہیں ہسپتال میں 11 دن وینٹی لیٹر پر رکھا گیا تاہم وہ جانبر نہ ہوسکے ۔

 

