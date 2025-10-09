امیتابھ بچن دوران شو آنجہانی والدہ کی آڈیو سن کر آبدیدہ
ممبئی(شوبز ڈیسک)بالی ووڈ شہنشاہ امیتابھ بچن اپنے شوکے دوران اپنی والدہ تیجی بچن کی آواز سن کر آبدیدہ ہوگئے ،شو کی ایک پرومو ویڈیو میں شو کے دوران امیتابھ بچن کی والدہ تیجی بچن کا آڈیو پیغام سنایا گیا۔۔۔
جس میں وہ کہہ رہی ہیں کہ‘میں بہت خوش قسمت ہوں اب میں جہاں بھی جاتی ہوں، میرے بیٹے کی وجہ سے مجھے لوگ اور بھی پیار اور عزت دیتے ہیں، ایک ماں کو زندگی میں اس سے زیادہ بڑی خوشی نہیں مل سکتی۔اپنی والدہ کے الفاظ سن کر امیتابھ بچن کو دوران شو ہی آبدیدہ ہوتے دیکھا جاسکتا ہے ۔