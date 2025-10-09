صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

امیتابھ بچن دوران شو آنجہانی والدہ کی آڈیو سن کر آبدیدہ

امیتابھ بچن دوران شو آنجہانی والدہ کی آڈیو سن کر آبدیدہ

ممبئی(شوبز ڈیسک)بالی ووڈ شہنشاہ امیتابھ بچن اپنے شوکے دوران اپنی والدہ تیجی بچن کی آواز سن کر آبدیدہ ہوگئے ،شو کی ایک پرومو ویڈیو میں شو کے دوران امیتابھ بچن کی والدہ تیجی بچن کا آڈیو پیغام سنایا گیا۔۔۔

 جس میں وہ کہہ رہی ہیں کہ‘میں بہت خوش قسمت ہوں اب میں جہاں بھی جاتی ہوں، میرے بیٹے کی وجہ سے مجھے لوگ اور بھی پیار اور عزت دیتے ہیں، ایک ماں کو زندگی میں اس سے زیادہ بڑی خوشی نہیں مل سکتی۔اپنی والدہ کے الفاظ سن کر امیتابھ بچن کو دوران شو ہی آبدیدہ ہوتے دیکھا جاسکتا ہے ۔ 

 

