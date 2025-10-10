شاہد کپورکا آبائی تعلق حافظ آباد سے نکل آیا
ممبئی (آئی این پی)بالی ووڈ اداکار شاہد کپورکے والد اور سینئر اداکار پنکج کپور نے اپنے خاندان کے پاکستانی پس منظر کے بارے میں گفتگو کی ہے ۔پنکج کپور حال ہی میں ایک بھارتی پوڈکاسٹ میں مدعو تھے ، انٹرویو کے دوران انہوں نے بتایا کہ ان کا آبائی تعلق پاکستان کے شہر حافظ آباد سے ہے۔
انہوں نے کہا کہ ہمارے دادا سرکاری ملازمت میں تھے ، اس لیے اکثر مختلف شہروں میں تبادلہ ہوتا رہتا تھا، مگر ہمیں بتایا گیا کہ ہمارا خاندانی تعلق حافظ آباد سے ہے ، جہاں کپور خاندان ایک مشترکہ فیملی کے طور پر رہتا تھا، چونکہ ہم تقسیم کے وقت بھارت میں ہی مقیم تھے ، اس لیے ہمیں کسی قسم کی پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑا۔انہوں نے مزید انکشاف کیا کہ میرے والد باکمال مصنف، مقرر اور لاہور ایف سی کالج کے معروف میگزین کے ایڈیٹر تھے ۔