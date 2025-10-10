صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

میرا نکاح سنی،شیعہ دونوں روایات کے مطابق ہوا:جویریہ عباسی

  • انٹرٹینمنٹ / شوبز کی دنیا
میرا نکاح سنی،شیعہ دونوں روایات کے مطابق ہوا:جویریہ عباسی

اداکارہ جویریہ عباسی نے حال ہی میں ایک شو میں اپنی شادی سے متعلق دلچسپ انکشافات کردئیے ۔ گزشتہ سال انہوں نے دوسری شادی کی تھی ۔اداکارہ حال ہی میں ایک شو میں مدعو کی گئیں، جہاں انہوں نے اپنی نکاح کی تقریب سے متعلق اہم تفصیلات بتائیں۔۔۔

جویریہ عباسی نے بتایا کہ میرا نکاح ایک سُشی ویڈنگ تھا، یعنی سنی اور شیعہ روایات کے مطابق انجام پایا،نکاح دو مرتبہ ہوا، ایک بار سنی روایات کے مطابق اور دوسری بار شیعہ طریقے سے ، دونوں خاندانوں کی طرف سے مختلف رسومات ادا کی گئیں۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
تین خواتین کی ایک کہانی
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
جب لوگ بولتے ہیں
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
عمران خان بات کرے گا …اور کون؟
بابر اعوان
ڈاکٹر رشید احمد خاں
غزہ میں جنگ بندی
ڈاکٹر رشید احمد خاں
آصف عفان
آدمی کی موت پر محظوظ ہوں گے جانور
آصف عفان
امیر حمزہ
جسمانی میزان اور نوبیل انعام
امیر حمزہ
Dunya Bethak