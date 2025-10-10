میرا نکاح سنی،شیعہ دونوں روایات کے مطابق ہوا:جویریہ عباسی
اداکارہ جویریہ عباسی نے حال ہی میں ایک شو میں اپنی شادی سے متعلق دلچسپ انکشافات کردئیے ۔ گزشتہ سال انہوں نے دوسری شادی کی تھی ۔اداکارہ حال ہی میں ایک شو میں مدعو کی گئیں، جہاں انہوں نے اپنی نکاح کی تقریب سے متعلق اہم تفصیلات بتائیں۔۔۔
جویریہ عباسی نے بتایا کہ میرا نکاح ایک سُشی ویڈنگ تھا، یعنی سنی اور شیعہ روایات کے مطابق انجام پایا،نکاح دو مرتبہ ہوا، ایک بار سنی روایات کے مطابق اور دوسری بار شیعہ طریقے سے ، دونوں خاندانوں کی طرف سے مختلف رسومات ادا کی گئیں۔