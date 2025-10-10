صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

گوہر کی کوئی چیز برداشت نہ ہوئی تو خاموش نہیں رہوں گا:اسماعیل دربار

گوہر کی کوئی چیز برداشت نہ ہوئی تو خاموش نہیں رہوں گا:اسماعیل دربار

ممبئی (این این آئی)موسیقار، گیت نگار، زید دربار کے والد اور اداکارہ گوہر خان کے سسر اسماعیل دربار نے کہا ہے کہ مجھے حق ہے کہ اپنی بہو کو کام کرنے سے روکوا دوں۔

گوہر خان اور زید دربا کی شادی 2020 میں ہوئی ۔بھارتی میڈیا رپورٹ کے مطابق اسماعیل دربار نے کہا کہ اگرچہ میں گوہر خان کو کام کرنے سے نہیں روک سکتا لیکن کچھ چیزیں مجھے برداشت نہیں ہوتیں۔انہوں نے مزید کہا کہ اگر وہ کسی چیز کو برداشت نہیں کر پائے تو خاموش نہیں رہیں گے بلکہ براہ راست گوہر خان سے بات کریں گے ۔ 

 

