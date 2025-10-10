پے در پے فلاپس کی وجہ سے اکشے کیساتھ مزید فلمز نہیں کیں:ٹوئنکل
ممبئی(شوبز ڈیسک)بالی ووڈ اداکارہ ٹوئنکل کھنہ نے بتادیا کہ وہ شادی کے بعد اپنے شوہر اکشے کمار کے ساتھ فلموں میں کام کرنے کیوں کتراتی رہیں؟ اکشے کمار کے ساتھ ٹوئنکل کھنہ کی پہلی فلم ‘انٹرنیشنل کھلاڑی’ 1999ء میں ریلیز ہوئی تھی۔
دوسری فلم ‘ظلمی’ اس کے بعد اسی سال آئی تھی ۔ٹوئنکل نے انکشاف کیا کہ ان کے والد راجیش کھنہ نے راضی کیا تھا کہ وہ اکشے کمار کے ساتھ فلمز کریں لیکن وہ خود اپنی اداکاری سے مطمئن نہیں تھیں اور پے در پے فلاپس کی وجہ سے انہوں نے اکشے کے ساتھ مزید فلمز میں کام نہیں کیا۔