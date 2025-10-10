صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پے در پے فلاپس کی وجہ سے اکشے کیساتھ مزید فلمز نہیں کیں:ٹوئنکل

  • انٹرٹینمنٹ / شوبز کی دنیا
پے در پے فلاپس کی وجہ سے اکشے کیساتھ مزید فلمز نہیں کیں:ٹوئنکل

ممبئی(شوبز ڈیسک)بالی ووڈ اداکارہ ٹوئنکل کھنہ نے بتادیا کہ وہ شادی کے بعد اپنے شوہر اکشے کمار کے ساتھ فلموں میں کام کرنے کیوں کتراتی رہیں؟ اکشے کمار کے ساتھ ٹوئنکل کھنہ کی پہلی فلم ‘انٹرنیشنل کھلاڑی’ 1999ء میں ریلیز ہوئی تھی۔

دوسری فلم ‘ظلمی’ اس کے بعد اسی سال آئی تھی ۔ٹوئنکل نے انکشاف کیا کہ ان کے والد راجیش کھنہ نے راضی کیا تھا کہ وہ اکشے کمار کے ساتھ فلمز کریں لیکن وہ خود اپنی اداکاری سے مطمئن نہیں تھیں اور پے در پے فلاپس کی وجہ سے انہوں نے اکشے کے ساتھ مزید فلمز میں کام نہیں کیا۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

پاکستان

حکومت اور فوج کے صبر کا پیمانہ لبریز ہوچکا:جہاں دہشتگردوں کی پناہ گا ہیں ہونگی وہاں سب کو بھگتنا پڑے گا:وزیر دفاع

حماس،اسرائیل میں جنگ بندی اور قیدیوں کے تبادلے کا معاہدہ،پیر یا منگل کو یرغمالیوں کی رہائی ہوگی:ٹرمپ

پنجاب:ہائی ٹیک زرعی مشینری کیلئے3کروڑ تک بلا سود قرضے:زراعت کو جدید خطوط پراستوار کرینگے:مریم نواز

سہیل آفریدی کو دہشتگردوں کی سپورٹ کے لیے لایا گیا:عطاتارڑ

پشاور:پی ٹی آئی پارلیمانی اجلاس،سہیل آفریدی کی مکمل حمایت:اب دوبار کوئی عہدہ نہیں لوں گا:گنڈا پور

سپریم کورٹ ججز نے چاہتے نہ چاہتے26ویں آئینی ترمیم کو تسلیم کر لیا:جسٹس جمال مندوخیل

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
تین خواتین کی ایک کہانی
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
جب لوگ بولتے ہیں
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
عمران خان بات کرے گا …اور کون؟
بابر اعوان
ڈاکٹر رشید احمد خاں
غزہ میں جنگ بندی
ڈاکٹر رشید احمد خاں
آصف عفان
آدمی کی موت پر محظوظ ہوں گے جانور
آصف عفان
امیر حمزہ
جسمانی میزان اور نوبیل انعام
امیر حمزہ
Dunya Bethak