شادی صرف 4ماہ میں ہی ختم ہوگئی ،زارا ترین بول پڑیں
لاہور(شوبزڈیسک) اداکارہ زارا ترین نے انکشاف کیا ہے کہ فرحان طاہر کے ساتھ شادی صرف 4ماہ میں ہی ختم ہوگئی تھی لیکن باضابطہ معاملات طے ہونے میں وقت لگا۔
انہوں نے ایک انٹرویو میں کہا کہ فرحان طاہر سے میری شادی سال بھر بھی نہیں چلی بلکہ صرف 4ماہ میں ہی مسئلے مسائل شروع ہوگئے تھے جس کے بعد ہم نے علیحدگی اختیار کرلی تھی لیکن قانونی طور پر طلاق میں وقت لگا۔ ہمارے درمیان تقریباً 20برس کا فرق تھا، میں سمجھتی ہوں کہ ہر ایک کی زندگی الگ ہوتی ہے ، ہر ایک کا ماضی ہوتا ہے ۔زارا ترین کے مطابق اگرچہ کسی کے ماضی کے حوالے سے سب کچھ معلوم ہو تب بھی ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم اسے اچھی طرح جانتے ہیں،مجھے بھی لگتا تھا کہ میں سب جانتی ہوں لیکن بعد میں علم ہوا کہ مجھے دھوکے میں رکھا گیا تھا،فرحان نے اپنے ماضی کے بارے میں کئی جھوٹ بولے ، کئی باتیں خفیہ رکھی گئیں، غلط بیانی کی گئی ۔